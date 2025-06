Ex docente universitaria trovata senza vita in casa | era deceduta da giorni

Una triste scoperta sconvolge Lecce: il corpo di Marinella Cantelmo, ex docente universitaria e stimata scrittrice, è stato ritrovato dopo diversi giorni di permanenza in casa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo accademico e tra chi la conosceva. Un caso che solleva ancora una volta domande sulla tutela delle persone anziane e sul rispetto della loro dignità. Resta da capire cosa abbia portato a questa tragica fine.

LECCE – Era morta da giorni l'anziana donna il cui corpo è stato ritrovato nella serata di ieri, in un'abitazione di via Corte dei Mesagnesi, a Lecce. Si tratta di Marinella Cantelmo, 76enne già docente universitaria, scrittrice autrice di diverse pubblicazioni, volto noto nel mondo accademico e.

