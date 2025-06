Ex cantante di Amici pubblica un brano contro il talent e cita Maria | il testo

Malia, ex allievo di Amici, scuote il panorama musicale con il suo nuovo singolo “Acido”, un brano che non lascia spazio a fraintendimenti. Con testi taglienti e accuse dirette alla industria musicale e al talent di Maria De Filippi, l’artista si fa portavoce di una voce critica e sincera. Un gesto coraggioso che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione degli ex concorrenti e sul prezzo della fama. La sua dura presa di posizione ci invita a riflettere: fino a che punto si può davvero essere liberi?

Malia, ex allievo della scuola di Amici, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Acido”. Il testo ha immediatamente fatto il giro del web per i suoi toni polemici e le accuse esplicite rivolte all’ industria musicale e anche al talent di Maria De Filippi che lo ha lanciato. Un attacco diretto, senza filtri, che ha riacceso il dibattito su quanto gli ex concorrenti si sentano liberi – o meno – di esprimere il proprio pensiero dopo l’esperienza nel programma. Amici news: un affronto al sistema musicale. Il primo sfogo di Malia è arrivato su TikTok, dove l’artista ha pubblicato un video diventato virale in poche ore. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ex cantante di Amici pubblica un brano contro il talent e cita Maria: il testo

In questa notizia si parla di: amici - talent - maria - testo

Amici 24, Daniele Doria è il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show - Daniele Doria trionfa come vincitore assoluto della 24ª edizione di Amici!. Il giovane talento ballerino ha conquistato pubblico e giuria, dando dimostrazione di passione e abilità straordinarie.

Dopo la finale di Amici 24, TrigNO, vincitore del circuito canto, si racconta in esclusiva ad All Music Italia. Dalla sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, alla pubblicazione del suo primo EP A un passo da me (Warner Music), fino ai sogni futuri. In q Vai su Facebook

Malìa, ex Amici, senza freni pubblica Acido (Maria) e attacca la De Filippi, i talent show e la discografia; Amici: l'ex allievo Malìa e l'attacco ai talent show in 'Acido (Maria)'! Testo e video; Amici di Maria De Filippi, le pagelle degli inediti: Jacopo Sol fuori, ma ha il brano migliore (8), TrigNO vincerà il talent? E su Nicolò (mai valorizzato) e Antonia….

“Il mio c***o non ha prezzo”: l’ex Amici Malìa si scaglia contro Maria De Filippi - Malìa, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé. Si legge su quilink.it

Amici, un ex allievo pubblica un singolo contro il talent show: “Maria con lo strap-on, il mio cu*o non ha un prezzo” - Qualche settimana fa un ex allievo di Amici aveva fatto discutere pubblicando un video sul suo profilo Tik Tok nel quale criticava il sist ... Lo riporta isaechia.it