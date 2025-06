Eventi esclusivi degustazioni e incontri internazionali | Torino accoglie i protagonisti dell’alta cucina mondiale per un’edizione memorabile

Torino si trasforma nella capitale mondiale del gusto, ospitando eventi esclusivi, degustazioni e incontri internazionali con i protagonisti dell'alta cucina. Questa edizione promette di essere indimenticabile, celebrando l’eccellenza gastronomica globale. Tra interviste a figure di spicco come Alberto Cirio e William Drew, e approfondimenti su progetti come "4 Ristoranti" di Alessandro Borghese, la città si prepara a vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere. Scopri di più su questa straordinaria manifestazione che consacra Torino quale epicentro del buon cibo mondiale.

I ntervista ad Alberto Cirio e William Drew. Leggi anche › «"4 Ristoranti" durerĂ altri 10 anni». Alessandro Borghese si racconta, dall'infanzia al successo

