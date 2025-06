Eventi avversi da vaccino la Polizia attacca Burioni | Stavolta hai davvero passato il segno!

Gli eventi avversi da vaccino sono un tema delicato, ma la polemica si infiamma ancora di più quando si ricorre a insulti e attacchi personali. La polizia si scaglia contro Burioni, che avrebbe potuto contribuire a un confronto civile promosso dal sindacato 'OSA Polizia'. È davvero triste vedere come si preferisca la battuta da tastiera a un dialogo serio e costruttivo: la vera sfida è ascoltare e rispettare tutte le opinioni.

Aveva la possibilità di partecipare a un confronto civile, serio, promosso dal sindacato 'OSA Polizia'. Ha preferito la battuta da tastiera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Eventi avversi da vaccino, la Polizia attacca Burioni: “Stavolta hai davvero passato il segno!”

Vaccino Covid, Osa Polizia: "Invito a confronto pubblico con Bassetti, Burioni, Crisanti e Speranza per risposte a danneggiati da effetti avversi" Vai su X

Il sindacato OSA Polizia mi invita a un confronto pubblico sui vaccini. Sono disposto ad accettare se la sera prima mi fanno vestire la divisa, mi fanno guidare l'Alfa blu, mi fanno sparare con la pistola (non l'ho mai fatto in vita mia!) mi danno una paletta e mi fan Vai su Facebook

