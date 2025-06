Eventi a Bari e provincia | cosa fare nel weekend dal 20 al 22 giugno 2025

Se sei pronto a vivere un fine settimana indimenticabile, Bari e la sua provincia si animano di iniziative imperdibili dal 20 al 22 giugno 2025. Tra musica, tradizioni e natura, il calendario si riempie di emozioni, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Dalle note di Zucchero alle suggestioni dei concerti all’alba e al tramonto, scopri cosa fare nel weekend e lasciati conquistare dall’estate in città e dintorni!

Il weekend del 20-22 giugno porta un’ondata di energia e magia estiva su Bari e dintorni. In primo piano, l’attesissimo ritorno di Zucchero allo Stadio San Nicola e i concerti suggestivi all’alba e al tramonto in luoghi simbolici come Modugno, Mola di Bari e la Murgia. Non mancano eventi legati. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Eventi a Bari e provincia: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 giugno 2025

In questa notizia si parla di: bari - eventi - giugno - provincia

Weekend a Bari e provincia: tutti gli eventi dal 16 al 18 maggio 2025 - Un fine settimana straordinario attende Bari e provincia dal 16 al 18 maggio 2025, con un ricco calendario di eventi che celebra cultura, arte, scienza, musica e solidarietĂ .

Il Policlinico di Bari ospita il 13 e 14 giugno l'evento scientifico internazionale "New Horizons in the Management of Advanced Heart Failure", un'importante occasione di... ? Leggi l'articolo Vai su Facebook

Eventi a Bari e provincia: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 giugno 2025; Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 13 al 15 giugno 2025; Un ponte di eventi a Bari e provincia: un lungo weekend di musica, tradizione e cultura.

Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 13 al 15 giugno 2025 - Tutta l'agenda completa di Bari today: QUI A Bari fino al 19 giugno il “Martini Motor Show”, lo spettacolo di motori per grandi e piccini ideato dal Gruppo Martini di Aldo Martini da venerdì 6 a ... Lo riporta baritoday.it

Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 23 al 25 giugno 2023 - Arriva per la prima volta in città 'Dinner in the sky', il format internazionale del 'ristorante tra le nuvole' famoso in ... Da baritoday.it