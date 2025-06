Evacuato ospedale Soroka sostanze tossiche dopo missile

Un'onda di tensione scuote Beer Sheva: dopo l’attacco missilistico iraniano contro l’ospedale Soroka, si teme una fuga di sostanze tossiche. La polizia ha prontamente evacuato l’area nel tentativo di tutelare la popolazione e contenere il rischio. In un momento di grande preoccupazione, le autorità sono in allerta per garantire la sicurezza di tutti, mentre si cerca di comprendere l’entità del pericolo ancora nascosto.

In seguito all'impatto diretto di un missile balistico lanciato dall'Iran sull'ospedale Soroka a Beer Sheva, si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose al piano superiore dell'edificio e la polizia ha iniziato a evacuare e allontanare le persone dalla zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evacuato ospedale Soroka, sostanze tossiche dopo missile

In questa notizia si parla di: ospedale - soroka - sostanze - missile

Evacuato ospedale Soroka, sostanze tossiche dopo missile; Attacco di Trump a Fordo «possibile nel weekend». Missili dall'Iran: colpito ospedale nel Sud di Israele; Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka.

Evacuato ospedale Soroka, sostanze tossiche dopo missile - In seguito all'impatto diretto di un missile balistico lanciato dall'Iran sull'ospedale Soroka a Beer Sheva, si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose al piano superiore dell'edificio e la po ... Come scrive ansa.it

Attacco missilistico all'ospedale Soroka - La regione mediorientale, da decenni teatro di conflitti e tensioni, è stata scossa dall'attacco missilistico all'ospedale Soroka di Beer Sheva, ... Scrive dailyexpress.it