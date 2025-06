Eutopici e sostenibili Massive Attack in Italia

Eutopici e sostenibili, i Massive Attack di Robert Del Naja tornano in Italia per un evento imperdibile. Dopo aver sorpreso il mondo con il suo mistero e il suo talento, Del Naja sceglie Napoli, la sua seconda casa, per celebrare la vittoria del Napoli nello storico stadio Maradona. Un ritorno che promette emozioni autentiche e un messaggio di speranza, unendo musica e passione in un’atmosfera unica. La festa sta per cominciare: siete pronti a vivere questa esperienza memorabile?

Nell’annoso e amletico dubbio – è lui o non è lui Banksy? – Robert Del Naja con i Massive Attack torna in Italia. La sua seconda patria. Lui che forse sarebbe l’imprendibile writer, lui che se vede Napoli non muore, ma torna a sorridere. E a festeggiare. Soprattutto se la destinazione è il “Maradona“, lo stadio della squadra appena scudettata. E lui c’era a festeggiare questo quarto scudetto. Lui abbonato al Napoli, anche quando sgomitava in serie C. Curioso che questo tour italiano sia partito ieri sera da Milano (il cielo nerazzurro stinto dopo aver perso lo scudetto proprio contro la squadra di Conte) e che passi inevitabilmente per Napoli, l’Arena Flegrea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eutopici e sostenibili. Massive Attack in Italia

In questa notizia si parla di: massive - attack - italia - eutopici

I Massive Attack atterrano a Ferrara: futuristi e retrò, altro che nostalgia - Preparati a vivere un'esperienza unica: i Massive Attack atterrano a Ferrara per il Ferrara Summer Festival, portando con sé la magia del trip-hop che ha rivoluzionato gli anni Novanta.

Massive Attack, bassi potenti e attivismo: l'elettronica che parla al mondo - Il duo di Bristol porta a Milano il suo impegno civile: "Siamo tutti bambini di Gaza" Ci sono live che fanno ballare, altri che commuovono. Segnala adnkronos.com

Massive Attack. Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins si unirà alla band anche nel tour americano - Dopo averli rivisti in Italia, i Massive Attack hanno confermato che, come nelle date inglesi ed europee di quest’estate, Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins farà ufficialmente parte del tour ... Da msn.com