Europeo Under 19 femminile | la palermitana Giada Pellegrino Cimò trascina l' Italia in paradiso

Giada Pellegrino Cimò, talento palermitano, sta illuminando il calcio femminile italiano con le sue gesta nel Europeo Under 19. Con due gol decisivi in Polonia, ha trascinato l’Italia verso la qualificazione al Mondiale Under 20, consacrandosi come una stella nascente. Un successo che testimonia il valore e il futuro promettente delle giovani promesse italiane, e che rende orgogliosa tutta Palermo. La sua storia è solo all'inizio...

E' nata una stella. Ed è palermitana. Parliamo di Giada Pellegrino Cimò, a segno in Polonia nelle prime due partite dell'Italia nella fase finale del campionato Europeo Under 19 femminile Uefa. Gol storici perché sono valse alle azzurrine la qualificazione ufficiale al Mondiale Under 20: l'ultima.

