Europei Under 21 ai quarti di finale sarà Italia-Germania

L’Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania nei quarti di finale degli Europei, un match che promette emozioni e colpi di scena alla ‘Dac Arena’ di sabato 22 giugno. Un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di vivere in diretta ogni momento di questa sfida cruciale. Segui le nostre coperture esclusive su Sportface Tv e resta aggiornato su tutto ciò che accade nel percorso degli azzurrini verso la semifinale.

Sarà Italia-Germania la sfida di domenica 22 giugno alla 'Dac Arena' valida per i quarti di finale dei Campionati Europei Under 21. I tedeschi, a cui bastava un pareggio con l'Inghilterra per chiudere al primo posto il Gruppo B, ieri sera a Nitra si sono imposti per 2-1 (reti di Knauff e Weiper, gol inglese di Scott), ottenendo il terzo successo in tre partite e chiudendo così il girone a punteggio pieno.

