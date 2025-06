Europei scherma oro ai fiorettisti

Gli Europei di Genova si sono conclusi con un trionfo memorabile per la scherma italiana, che conquista l'oro nel fioretto maschile e il bronzo nelle spadiste. La squadra, composta da Bianchi, Foconi, Macchi e Marini, ha dimostrato una forza straordinaria, superando avversari di livello in un clima di autentico entusiasmo. Per l’Italia, un risultato che conferma la sua supremazia nella disciplina e alimenta le speranze per i prossimi appuntamenti internazionali. Un traguardo che rimarrà nella storia dello sport italiano.

20.08 Gli Europei di Genova si chiudono con l'oro della squadra maschile di fioretto. Bianchi (oro anche individuale),Foconi, Macchi e Marini piegano in finale 45-43 la Francia, dopo il 45-40 in semifinale con gli Atleti indipendenti. C'è anche il bronzo per le spadiste. Santuccio, Fiamingo,Rizzi e Paulis piegano 27-26 l'Estonia al minuto supplementare nella finalina. In semifinale, ko 45-27 contro l'Ucraina, poi medaglia d'oro. Per l'Italia un bottino di 13 medaglie in questi Europei: 3 ori, 2 argenti e 8 bronzi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

