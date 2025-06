Europei scherma 2025 oggi | orari giovedì 19 giugno tv streaming italiani in gara

Gli Europei di Scherma 2025 a Genova si concludono in grande stile: oggi, 19 giugno, la nostra Nazionale spera di regalare emozioni e medaglie d’oro nelle prove a squadre di spada femminile e fioretto maschile. Con gli azzurri pronti a dare il massimo, non perdete la diretta live a partire dalle 9.00, per vivere insieme l’ultima giornata di questa straordinaria competizione.

Cala il sipario sugli Europei di Genova, ma sarà un’ultima giornata che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. L’Italia, infatti, sogna la chiusura con il botto e punta ad una doppia medaglia d’oro visto che in programma ci saranno la prova a squadre di spada femminile e quella di fioretto maschile. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA DALLE 9.00 Le spadiste (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Lucrezia Paulis) esordiranno direttamente dagli ottavi di finale (ore 10.20) contro la vincente della sfida tra Russia (AIN) ed Olanda. Le azzurre sono teste di serie numero e sono le principali favorite per la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei scherma 2025 oggi: orari giovedì 19 giugno, tv, streaming, italiani in gara

