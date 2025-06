Europei femminili basket esordio show per l’Italia | Serbia battuta 70-61

In un esordio spettacolare agli Europei femminili di basket, l’Italia ha conquistato una vittoria importante contro la Serbia, 70-61, al PalaDozza di Bologna. Le Azzurre di Andrea Capobianco hanno mostrato grinta e determinazione, aprendo con il piede giusto il cammino verso i quarti di finale. La strada è ancora lunga, ma questa vittoria dà entusiasmo e fiducia: segui le nostre dirette per non perdere neanche un dettaglio!

Le Azzurre allenate da Andrea Capobianco hanno battuto la Serbia nella sfida del gruppo B per l’accesso ai quarti di finale degli Europei femminili di basket. L’Italia ha battuto la Serbia 70-61 nella prima giornata degli Europei femminili di basket (gruppo B), partita giocata al PalaDozza di Bologna. Le prime due squadre di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale in programma ad Atene il 24 e 25 giugno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

