Europei canoa velocità 2025 oggi | orari 19 giugno tv programma streaming italiani in gara

Pronti a vivere un’emozionante avventura sportiva? Gli Europei di canoa velocità e paracanoa 2025, in scena a Racice dal 19 al 22 giugno, promettono battaglie mozzafiato e record da infrangere. Con la nostra guida scoprirete orari, programmazione TV e streaming degli italiani in gara, per non perdere neanche un momento di questa competizione europea di altissimo livello, che si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

Iniziano oggi e si concludono domenica 22 gli europei senior di canoa velocità e paracanoa. La Labe Arena di Racice, in Repubblica Ceca, è la location prescelta per ospitare la rassegna continentale, ultimo appuntamento ufficiale prima dei campionati mondiali che si svolgeranno a Milano alla fine di agosto. L'Italia si allinea ai nastri di partenza della manifestazione, una delle più competitive di sempre, con la voglia di confermare i buoni risultati ottenuti nelle tappe di Coppa del Mondo e animata dal desiderio di provare a recitare un ruolo da protagonista in vista dell'importante appuntamento estivo.

