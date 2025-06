Europa Verde Benevento rinnova le cariche provinciali

Europa Verde Benevento rinnova con entusiasmo le sue cariche provinciali, confermando l’impegno di figure chiave come Pina Fontanella e Luigi Esposito. Eletti all’unanimità il 14 giugno, questi professionisti sono pronti a guidare il cambiamento per un Sannio più sostenibile e vivibile. Con determinazione e passione, si pongono al servizio di una comunità complessa e sfiduciata, determinati a costruire un futuro migliore.

Rinnovate lo scorso 14 giugno due cariche di portavoce provinciale per il Sannio della Federazione Europa Verde – Verdi Beneventi. Sono stati eletti con voto unanime la dottoressa Pina Fontanella e il professor Luigi Esposito. I due professionisti, impegnati per migliorare la vivibilità della città e del Sannio, con la loro nomina, si mettono al servizio di una comunità complessa e sfiduciata, con piglio costruttivo, basato su di una visione biocentrica, condivisiva e, principalmente pacifista. La Federazione Europa Verde – Verdi potrà contare su azioni concrete volte a migliorare, ottimizzare e promuovere, sul territorio beneventano, le risorse naturali, come parchi regionali, neonato Parco Nazionale del Matese, risorsa acqua, boschi e foreste, risorse faunistiche e gloriati che, le risorse agro-zootecniche, come vigneti e frutteti, coltivazioni e ortive, allevamenti animali nel rispetto del loro benessere, agriturismo e servizi ecosistemic), il turismo sostenibile e culturale, la mobilità e la connettività, l'inclusione sociale e la formazione scolastica, i diritti alla salute e all'alteritá della biodiversità.

