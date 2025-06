‘Europa a mano armata’ il processo di militarizzazione dell’Ue nel volume pubblicato da Sbilanciamoci!

In un contesto in cui l’Europa si avvicina sempre più a un modello di militarizzazione, il nuovo volume di Sbilanciamoci analizza le conseguenze di questa corsa alle armi. Tra aumenti delle spese militari e il ritorno della leva obbligatoria, la stabile tensione tra pace e conflitto si fa sempre più palpabile. Ma quali sono le ripercussioni interne di questa strategia? E soprattutto, a quale prezzo per i cittadini europei?

Le spese militari nei Paesi europei sono in continuo aumento, la reintroduzione della leva militare obbligatoria è tornata al centro del dibattito pubblico, mentre le parole d’ordine dell’Ue sono diventate “ riarmo ”, “ guerra ” e “ preparedness ”, traducibile in italiano nella più specifica “ preparazione al conflitto ”. Maggiori spese militari, tuttavia, alimentano la corsa al riarmo e i conflitti regionali mentre, sul piano interno, sottraggono risorse ad altre voci di spese nazionali e comunitarie, mettendo in secondo piano il welfare e il benessere dei cittadini. Il piano RearmEurope è esemplificativo di questo spostamento di risorse verso il warfare: le istituzioni europee hanno da una parte reso possibile l’uso dei fondi di coesione per progetti di stampo militare, dall’altra hanno aperto al superamento dei limiti del 3% stabilito dal Patto di stabilità, concedendo fino a un ulteriore 1,5% di sforamento se i fondi saranno impiegati per acquistare armamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Europa a mano armata’, il processo di militarizzazione dell’Ue nel volume pubblicato da Sbilanciamoci!

