Euroleague la Virtus ci sarà anche per le prossime tre stagioni | i costi della partecipazione

La Virtus Bologna conferma la sua presenza in EuroLeague per le prossime tre stagioni, un risultato che premia il merito sportivo e la dedizione del club. Dopo aver conquistato l’EuroCup, le Vu Nere si preparano a sfidare le migliori squadre d’Europa, portando entusiasmo e orgoglio nella massima competizione continentale. Una notizia che rafforza la posizione della squadra nel panorama cestistico internazionale e alimenta le speranze di conquistare nuovi traguardi.

La notizia era nell'aria da settimane ma ora c’è l’ufficialità . Le Vu Nere saranno protagoniste nella più importante competizione continentale cestistica anche nelle prossime tre stagioni La Virtus Bologna è entrata nella competizione per meriti sportivi, in seguito alla vittoria in EuroCup. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Euroleague, la Virtus ci sarà anche per le prossime tre stagioni: i costi della partecipazione

