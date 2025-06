Eurogruppo Donohoe si candida a un nuovo mandato da presidente

Paschal Donohoe, attuale presidente dell’eurogruppo, si candida per un secondo mandato, determinato a guidare con stabilità e competenza. Durante la conferenza stampa in Lussemburgo, ha ufficializzato la sua candidatura, sottolineando l’importanza di questo ruolo per l’Europa. La sfida ora è aperta: il processo elettorale proseguirà, e tutti gli occhi sono puntati sul futuro di questa figura chiave nel panorama finanziario europeo, che continuerà a plasmare le politiche economiche dell’Unione.

Roma, 19 giu. (askanews) – Il presidente uscente dell’eurogruppo, l’irlandese Paschal Donohoe ha formalizzato la sua candidatura per un nuovo mandato. Lo ha annunciato lo stesso Donohoe nella conferenza stampa al termine della riunione di oggi in Lussemburgo. “Sulla presidenza dell’eurogruppo, come sapete il mio termine finirà il 12 luglio. Il processo di elezione richiede dei candidati e abbiamo lanciato oggi il processo, che sarà affrontato al prossimo eurogruppo il 7 luglio. Ho reso pubblico il mio intento di continuare il lavoro”, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

