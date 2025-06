Eurocamera | ‘obbligo di microchip per cani e gatti’

L’obbligo di microchip per cani e gatti rappresenta un passo importante nella tutela degli animali domestici, ma la normativa va oltre, coinvolgendo anche gli allevamenti. Con restrizioni sulla riproduzione tra parenti stretti come genitori e figli o fratelli e nonni e nipoti, si mira a promuovere pratiche più responsabili e etiche. Scopriamo insieme come queste regole stanno cambiando il futuro del mondo animale e della loro tutela.

La normativa prende di mira anche gli allevamenti. Dovrebbe essere vietata la riproduzione tra genitori e figli, nonni e nipoti, nonché tra fratelli e fratellastri.

