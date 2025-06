Eurocamera | ‘comunità Lgbtq+ meno tutelate Criminalizzare i discorsi d’odio’

In un momento cruciale per i diritti umani, la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2024 evidenzia un preoccupante peggioramento nella tutela delle minoranze, con particolare attenzione alle persone Lgbtiq+. La crescente criminalizzazione dei discorsi d'odio e le minacce sistemiche minacciano il tessuto democratico dell’UE. È essenziale affrontare queste sfide per preservare un ambiente di rispetto e inclusione. La situazione richiede una risposta forte e condivisa da tutti noi.

BRUXELLES – C’è un peggioramento della tutela delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, con particolare attenzione alle persone Lgbtiq+, insieme a minacce sistemiche e nuove allo stato di diritto in tutta l’Ue. Sono i punti centrali della relazione della Commissione sullo Stato di diritto per il 2024, una risoluzione non legislativa, adottata dalla plenaria con 405. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Eurocamera: ‘comunità Lgbtq+ meno tutelate. Criminalizzare i discorsi d’odio’

