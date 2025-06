Euro digitale Dombrovskis | servono progressi cercare compromessi

L'Euro digitale si avvicina, ma il cammino verso un accordo richiede ancora sforzi e compromessi. La Commissione europea insiste sull'importanza di accelerare i progressi, sottolineando come questa iniziativa possa rafforzare la nostra autonomia strategica in tempi di crescente instabilità. Ora più che mai, bisogna unire le forze per trasformare questa visione in realtà concreta, poiché il futuro dell’euro dipende dalla capacità di trovare un equilibrio tra innovazione e stabilità.

Roma, 19 giu. (askanews) – La Commissione europea preme affinché il Parlamento Ue raggiunga un accordo sulla legislazione necessaria alla creazione di un euro digitale. "I tempi turbolenti che viviamo richiedono progressi su questo tema, affinché l'euro digitale sia un pilastro importante della nostra autonomia strategica", ha affermato il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. Sull'euro digitale "oggi abbiamo avuto una discussione positiva per andare avanti. Tra i ministri c'è una ampio consenso sul fatto che rappresenta una opportunità importante per la nostra valuta per entrare nell'era digitale e per trarre vantaggio delle opportunità che offre.

