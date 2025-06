Esuberi StMicroelectronics il sindacato Ugl convoca un direttivo straordinario

L’incertezza si fa sentire tra i lavoratori di StMicroelectronics, e l’Ugl Metalmeccanici Catania non resta a guardare. Venerdì 20 giugno alle 9:30, presso la sede storica di via Teatro Massimo 34, si terrà un direttivo straordinario per affrontare le recenti problematiche occupazionali e definire strategie di tutela. È il momento di fare fronte comune: insieme, possiamo cambiare il futuro dei nostri posti di lavoro.

L'Ugl Metalmeccanici Catania terrà un direttivo straordinario venerdì 20 giugno alle ore 9:30 presso i locali della sede storica dell'Ugl etnea di via Teatro Massimo 34 per fare il punto sulle problematiche occupazionali in StMicroelectronics, alla luce degli ultimi sviluppi aziendali e.

