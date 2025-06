Estate in festa a Santimento e San Nicolò | musica gastronomia e solidarietà

Preparati a vivere un weekend di pura magia a Santimento e San Nicolò! Sabato 21 e domenica 22 giugno 2025, il giardino della ex scuola materna si trasformerà nel cuore pulsante dell’allegria con "Santimento in Festa". Tra prelibatezze gastronomiche, musica dal vivo e momenti di solidarietà, l’evento promette emozioni uniche. Non perdere l’occasione di ballare e condividere momenti speciali in un’atmosfera coinvolgente e spensierata!

A Santimento sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 due serate in allegria con "Santimento in Festa" al giardino della ex scuola materna con le gustose proposte degli stand gastronomici (dalle ore 19,30) e musica dal vivo (dalle ore 21,30 alle 2). Si potrà ballare con le musiche dei Punto Kom in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Estate in festa a Santimento e San Nicolò: musica, gastronomia e solidarietà

In questa notizia si parla di: santimento - festa - musica - estate

NOTTE ROSA 2025 - HIT'S SUMMER 20-22 GIUGNO | Lidi di Comacchio Torna il grande evento che accende l'estate! Un lungo weekend di festa sulla costa più bella dell'Emilia-Romagna VENERDÌ 20 GIUGNO - Porto Garibaldi Spiaggia Libera - Ing Vai su Facebook

Le prossime iniziative nel Comune di Rottofreno; Dal 14 al 16 settembre appuntamento a Santimento; Santimento, Sagra del Cristo e Camminata dei Meandri.

La Festa della Musica a Trappeto il 22 giugno, il sindaco Santo Cosentino: “Accogliamo l’estate e i villeggianti” - In concomitanza con tutta Europa, anche piazza Umberto ospiterà una serie di eventi che celebrano l’ingresso dell’estate attraverso la musica, in ogni sua dec ... Lo riporta blogsicilia.it

Contigliano nella rete della Festa europea della musica celebra il solstizio d’estate - Contigliano nella rete della Festa Europea della Musica celebra il solstizio d’estate con un concerto della Banda Musicale Romagnoli. Lo riporta msn.com