Estate agli Uffizi visite speciali per under 30 con le storie degli artisti

Estate agli Uffizi: un’occasione unica per scoprire l’arte attraverso storie coinvolgenti e visite speciali dedicate ai giovani under 30. Con il supporto di Unicoop Firenze, la quinta edizione di "R-estate con l’arte!" invita i giovani a riscoprire i capolavori in modo semplice e interattivo. Pronti a lasciarvi affascinare? Il museo diventa un palco di emozioni e scoperte, dove ogni visita diventa un viaggio indimenticabile nel cuore della cultura fiorentina.

Firenze, 19 giugno 2025 - Con l’arrivo dell’estate torna R-estate con l’arte!, ricco programma di visite e attività educative delle Gallerie degli Uffizi realizzato con il sostegno di Unicoop Firenze. Le iniziative sono rivolte a giovani, famiglie e a chiunque desideri riavvicinarsi all’arte in modo semplice e diretto; novità del 2025, quinta edizione, è un programma di visite dedicate ai giovani Under 30, nelle quali il museo svolge il ruolo di luogo di incontro e socializzazione. Affronteranno, a partire dalle biografie degli artisti, temi rilevanti e di attualità e si terranno il giovedì nel tardo pomeriggio, in modo che i giovani possano poi godersi la città e le sue attrattive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate agli Uffizi, visite speciali per under 30 con le storie degli artisti

