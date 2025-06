Estate a Orio Center | continua la grande mostra LEGO®

Estate all’Orio Center: un’estate di avventure LEGO® che non finiscono mai! Dalla sua apertura ad aprile, la mostra dedicata ai modellini costruiti con i mattoncini più amati al mondo ha già conquistato oltre 12.000 visitatori, offrendo a grandi e piccini un'esperienza di creatività e divertimento. La esposizione, in continua espansione, invita le famiglie a condividere momenti indimenticabili durante tutte le vacanze estive. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate in modo unico!

Ha inaugurato ad aprile a Oriocenter la nuova e inedita esposizione dedicata ai modellini costruiti con i mattoncini LEGO® e proseguirà per tutta l'estate, dando così l'opportunità a grandi e piccini di trascorrere momenti di condivisione e creatività durante le vacanze estive, per il divertimento di tutta la famiglia. La mostra ha registrato più di 12.000 ingressi ad oggi, accogliendo principalmente famiglie con bambini, ma anche giovani e fan adulti dei celebri mattoncini, provenienti da tutta la Lombardia, ma anche qualche turista straniero di passaggio a Oriocenter. Un'esperienza unica con oltre 100 nuovi modelli realizzati con più di 10 milioni di mattoncini: fantastiche costruzioni, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici, personaggi delle fiabe, eroi del cinema e molto altro.

