Esposito tra Parma e Inter | scenario sempre più chiaro! – SI

Sebastiano Esposito, attualmente impegnato con l'Inter al Mondiale per Club, potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. Il calciatore nerazzurro, che piace molto al Parma, potrebbe entrare nella trattativa relativa ad Ange-Yoan Bonny. IL PUNTO – Sebastiano Esposito sta vivendo il Mondiale per Club, con l'Inter, come la probabile ultima occasione per poter cambiare il corso di una storia che appare sempre meno sfumata. Il calciatore campano, infatti, per quanto apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico nerazzurri, difficilmente rientrerà nei piani della squadra finalista di Champions League per la prossima stagione.