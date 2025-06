Esposito al Parma per Bonny? Il suo agente ‘tifa’ un altro club – TS

Il mercato si infiamma e il nome di Sebastiano Esposito torna in primo piano: l’attaccante dell’Inter potrebbe entrare nell’operazione che coinvolge Bonny del Parma, portando una nuova dinamicità alla trattativa. Con l’interesse anche di altri club di Serie A, il futuro del giovane talento si tinge di incognite e opportunità. La sfida tra club e agenti è aperta: quale sarà la mossa vincente?

Esposito potrebbe entrare nell'operazione Bonny-Inter con il Parma. Ma il giocatore, che nella scorsa stagione ha giocato ad Empoli, piace anche ad un altro club di Serie A. E l'agente spinge. INCASTRO – Sebastiano Esposito è l'uomo indicato dall'Inter come eventuale contropartita tecnica per arrivare a Yann-Ange Bonny del Parma. Il centravanti campano, fratello maggiore di Pio, al momento si trova negli Stati Uniti con l'Inter per giocare il Mondiale per Club. Peraltro, ha giocato da titolare la prima partita contro il Monterrey, pareggiata 1-1 dalla Beneamata. Ma il suo futuro dovrebbe essere lontano da Milano.