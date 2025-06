Esplosione del razzo SpaceX in Texas | nessun ferito sicurezza garantita

Un'altra giornata di sfide e innovazione nel mondo dello spazio: un razzo SpaceX ha avuto un'esplosione durante un test in Texas, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le autorità garantiscono che tutte le misure di sicurezza sono state rispettate e che l'incidente, seppur grave, non ha messo in pericolo persone o ambiente. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza delle esplorazioni spaziali e sulle sfide tecnologiche che Elon Musk e il suo team devono affrontare.

Un razzo della società SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine in Texas mercoledì sera: lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che non ci sono feriti o vittime. Il razzo ha subito "una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase", si legge in un comunicato stampa di SpaceX. "Una area di sicurezza intorno al sito è stata mantenuta sgombra durante l'intera operazione e tutto il personale è al sicuro e presente", prosegue la nota. "Il nostro team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e l'area immediatamente circostante in collaborazione con le autorità locali", ha aggiunto, osservando che "non ci sono pericoli per i residenti delle comunità circostanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione del razzo SpaceX in Texas: nessun ferito, sicurezza garantita

