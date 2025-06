Esplode in una palla di fuoco il razzo di SpaceX per Musk è stato solo un graffio

Durante un test cruciale, il razzo Starship di SpaceX ha esploso in una spettacolare palla di fuoco, interrompendo bruscamente il sogno di Musk di raggiungere Marte. Nonostante il forte impatto visivo, l’incidente è risultato meno grave del previsto, con il razzo che ha subito solo un graffio. Questa battuta d’arresto mette alla prova la determinazione di SpaceX nel proseguire verso le stelle, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo passo nel viaggio spaziale di Elon Musk?

Il programma spaziale di Elon Musk verso Marte ha subito un altro brusco arresto. Durante un test statico a terra, il razzo Starship di SpaceX è esploso in un'enorme palla di fuoco, che si è vista da chilometri di distanza. L'esplosione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, presso la.

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, Texas è stato teatro di uno spettacolo impressionante: un enorme palla di fuoco ha illuminato il cielo durante un test di routine di Starship, il celebre razzo di SpaceX.

