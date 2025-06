Esplode in Texas un razzo della SpaceX

Un incidente scuote Texas: un razzo SpaceX esplode durante un test di routine, ma fortunatamente senza feriti. L’episodio, avvenuto nel sito di Starbase, solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni spaziali. Mentre gli esperti analizzano le cause dell’incidente, l’attenzione resta alta sull’avanzamento della tecnologia e sui prossimi passi di Elon Musk per il suo ambizioso progetto spaziale. Un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nel settore aerospaziale.

Un razzo della societĂ SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine in Texas mercoledì sera: lo hanno reso noto le autoritĂ locali, aggiungendo che non ci sono feriti o vittime. Il razzo ha subito "una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase", si legge in un comunicato stampa di SpaceX. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplode in Texas un razzo della SpaceX

