Esordio vincente Juve al Mondiale per Club Al Ain travolto 5-0

Un esordio da sogno per la Juventus al Mondiale per Club, con un netto 5-0 contro l'Al Ain all'Audi Field di Washington. La squadra bianconera ha dimostrato tutta la propria forza, trascinata dalle doppiette di Kolo Muani e Conceicao e dal gol di Yildiz, lasciando tutti stupefatti e aprendo con entusiasmo questa avventura internazionale. La strada verso il titolo si fa già più luminosa...

Doppiette per Kolo Muani e Conceicao, a segno anche Yildiz WASHINGTON (STATI UNITI) - Il Mondiale per Club della Juventus non poteva cominciare meglio. Buona, anzi buonissima la prima dei bianconeri che all'Audi Field di Washington si presentano con un convincente 5-0 sugli emiratini dell'Al Ain: do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esordio vincente Juve al Mondiale per Club, Al Ain travolto 5-0

