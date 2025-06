Esonero contributivo dal 2025 | bonus giovani legato a incremento occupazionale

Dal luglio 2025, le aziende italiane potranno beneficiare di un nuovo incentivo: l'esonero contributivo previsto dal bonus giovani, riservato ai contratti a tempo indeterminato di under 35 che generano un incremento occupazionale netto. Questa misura, chiarita dall'INPS con un apposito messaggio, rappresenta un'opportunità strategica per favorire l'occupazione giovanile e sostenere la crescita delle imprese. Scopri come approfittarne e dare una spinta al tuo business!

Dal primo luglio 2025 si potrà avere l'esonero contributivo previsto dal bonus giovani se l'assunzione o la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dell'under 35 comporta "un incremento occupazionale netto" nell'azienda. Lo chiarisce l' Inps con un messaggio. L'incentivo previsto dal decreto Coesione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esonero contributivo dal 2025: bonus giovani legato a incremento occupazionale

