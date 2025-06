Esercito Strade Sicure Campania | cambio al vertice

Un nuovo capitolo si apre nell’impegno a garantire la sicurezza in Campania. Ieri, presso la caserma Calò di Napoli, si è svolto il cambio al vertice del Raggruppamento “Campania”, protagonista nelle Operazioni “Strade Sicure”, “Stazioni Sicure” e “Terra dei Fuochi”. Un momento di grande importanza per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e continuare a proteggere cittadini e territori.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri, presso la caserma Calò di Napoli, il passaggio di consegne del Raggruppamento "Campania", impiegato nell'ambito delle Operazioni "Strade Sicure", "Stazioni Sicure" e "Terra dei Fuochi", durante il quale il Colonnello Romano Ventura, Comandante del 21° Reggimento genio guastatori, ha ceduto il comando al Colonnello Elvidio Cedrola, Comandante del 8° Reggimento Artiglieria Terrestre "Pasubio", entrambi reparti appartenenti alla Brigata bersaglieri "Garibaldi". Negli ultimi sei mesi, i circa 950 uomini e donne dell'Esercito, appartenenti al Raggruppamento "Campania", sono stati impegnati per garantire la difesa dei cittadini, operando in stretta sinergia con le Forze dell'Ordine per contrastare la criminalità, con particolare attenzione a obiettivi sensibili quali stazioni ferroviarie, aree di interesse storico-culturale, luoghi di culto e sedi istituzionali.