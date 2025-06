Esercitazione sull' autostrada a1 per incidente e incendio

Ieri sera, lungo l’autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio, si è svolta un’importante esercitazione “Dante” per testare le procedure di emergenza in caso di incidente e incendio nella galleria Citerna. Coordinata dalla Prefettura di Firenze e organizzata in collaborazione con le forze dell’ordine e i soccorritori, questa simulazione ha coinvolto tutti i protagonisti della sicurezza stradale per garantire interventi rapidi ed efficaci in situazioni critiche.

Nella serata di ieri si è svolta, a partire dalle ore 21:00, un’esercitazione “Dante” sull’autostrada A1 Panoramica”, nel tratto tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio, all’interno della galleria Citerna. L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Firenze e organizzata in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Esercitazione sull'autostrada a1 per incidente e incendio

In questa notizia si parla di: esercitazione - autostrada - incidente - incendio

Autostrada A1: esercitazione nella galleria Citerna, chiusura tratto nel Fiorentino - Se vi trovate in viaggio lungo l'autostrada A1, è importante essere aggiornati sulle recenti novità. Nella zona del Fiorentino, si svolgerà un'esercitazione nella galleria Citerna, che comporterà la chiusura temporanea del tratto tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la A1 Direttissima a Aglio.

[Attenzione Incidente SS 145 15:06] Incidente a scutolo quasi alla fabbrica del limoncello Scooter contro bus Vai su Facebook

Incidente e incendio: scatta l'esercitazione; Incidente stradale e rogo in galleria, esercitazione sulla A1. Testati i robot antincendio; Esercitazione sull'autostrada A1.

Incidente stradale e rogo in galleria, esercitazione sulla A1. Testati i robot antincendio - La simulazione mercoledì sera: foto e video spettacolari, figuranti per interpretare il ruolo dei feriti e tanti mezzo di soccorso in campo ... Scrive lanazione.it

Simulato incidente in galleria, Console (Autostrade): Esercitazione per testare tempi di intervento - Mercoledì, 30 novembre 2022 Home > aiTv > Simulato incidente in galleria, Console (Autostrade): Esercitazione per ... Riporta affaritaliani.it