Escursionista precipita da un sentiero sulla Grignetta per decine di metri | morto 64enne

Una tragica scoperta scuote la passione per l'avventura: un escursionista di 64 anni ha perso la vita precipitando da un sentiero sulla Grignetta, uno dei simboli delle Alpi lecchesi. La sua caduta, impressionante e fatale, ricorda quanto l’alta montagna richieda rispetto e prudenza. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda e le misure di sicurezza indispensabili per chi si avventura tra le vette.

Un escursionista è stato trovato senza vita nella mattinata del 19 giugno nella zona del Caminetto Pagani sulla Grignetta (Lecco). Il 64enne sarebbe precipitato per alcune decine di metri da un sentiero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

