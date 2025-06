Escursione al tramonto Luna e Venere a Lamalunga

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: il 22 giugno, sotto il cielo di Lamalunga, accompagneremo il tramonto con una suggestiva escursione tra paesaggi incontaminati, ammirando la spettacolare congiunzione tra Luna e Venere. Un’occasione unica per salutare l’estate in modo magico e speciale. Non perdere questa serata da sogno, dove natura, cielo e emozioni si incontrano in un momento di pura meraviglia.

ESCURSIONE 22 GIUGNO – ESCURSIONE AL TRAMONTO LUNA&VENERE A LAMALUNGA Salutiamo l'inizio dell'estate con serata speciale sotto il cielo di Lamalunga! In occasione della congiunzione tra la Luna e Venere, vi accompagniamo in una camminata al tramonto tra i paesaggi incontaminati di questa lama.

