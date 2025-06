Esclusa dalla maturità aveva un cellulare Ma il Tar la riammette agli esami

Una studentessa di Terni, esclusa dalla maturità per aver utilizzato il cellulare durante la prima prova, ha trovato giustizia grazie al ricorso al Tar. Dopo un’udienza che ha messo in luce la sua situazione, la giovane è stata riammessa agli esami, dimostrando che anche nei momenti più delicati, la determinazione e il diritto possono fare la differenza. La vicenda mette in evidenza l’importanza di un sistema giuridico attento e giusto.

Terni, 19 giugno 2025 – Aveva un cellulare durante la prima prova dell’esame di maturità e per questo era stata esclusa, ma dopo un ricorso al Tar è stata riammessa. Protagonista una studentessa di una scuola di Terni: il fatto è accaduto durante il tema di italiano di ieri, mercoledì 18 giugno, primo giornio di esami. La ragazza si era seduta nel posto assegnatole e da poco era iniziata la dettatura delle tracce della prima prova scritta dell'esame di Stato, quella di italiano, quando è emersa la presenza del suo telefono cellulare. Che, acquisito dalla commissione, ha comportato lo stop alla prova e i provvedimenti - firmati dal dirigente scolastico - di esclusione dall'esame di maturità e l'allontanamento dall'istituto, una scuola superiore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esclusa dalla maturità, aveva un cellulare. Ma il Tar la riammette agli esami

In questa notizia si parla di: esclusa - maturità - cellulare - esami

Anche quest’anno torna #MaturitàAlSicuro, la campagna della Polizia Postale e Skuola.net contro le fake news sugli esami, quest’anno insieme a #Sespo!... Vai su Facebook

Esclusa dalla maturità, aveva un cellulare. Ma il Tar la riammette agli esami; Col cellulare all’esame di Maturità: esclusa dalle prove e riammessa con riserva; Maturità 2025, seconda prova esami: Cicerone al Classico, Cartesio allo Scientifico. LIVE.