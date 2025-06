Esce dal carcere e viene espulso | georgiano 55enne accompagnato in aeroporto

Dopo aver scontato la sua pena, un cittadino georgiano di 55 anni viene accompagnato all'aeroporto di Fiumicino per essere espulso. La polizia di Stato ha agito con determinazione, rispettando le procedure di legge e garantendo la sicurezza pubblica. Questa operazione dimostra l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e la legalità . La vicenda sottolinea l'importanza di un sistema efficace di controllo e tutela...

