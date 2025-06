Esami terza media 25 26 | un docente si assenta durante le prove orali Come procedere alla sostituzione

Se un docente si assenta durante le prove orali degli esami di terza media 2025/2026, è fondamentale garantire la continuità e la regolarità dell'esame. Per farlo, si può procedere alla sostituzione con un docente supplente o con un membro della commissione, rispettando le indicazioni del regolamento scolastico. Scopriamo insieme come affrontare questa situazione per assicurare un esame equo e trasparente fino al suo completamento.

L'esame conclusivo del primo primo ciclo di istruzione si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, per cui sono stati ormai avviati. Come si procede in caso di assenza di un componente la commissione. L'articolo Esami terza media 2526: un docente si assenta durante le prove orali. Come procedere alla sostituzione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: esami - terza - media - docente

Esami di Stato II grado 2025: troppi docenti inviano certificato medico. Dopo la terza assenza “valutazione ai fini disciplinari”. Ecco dove - Gli esami di Stato di secondo grado del 2025 si prospettano sfidanti, con un incremento delle segnalazioni di certificati medici inviati dai docenti dopo la terza assenza.

Consegna dei diplomi dell'Esame di Stato di Terza Media Lunedì 16 giugno nella sala teatro della nostra scuola si è tenuta la cerimonia finale per le alunne e gli alunni di Terza Media, di fronte ai loro insegnanti e alle famiglie. La Vicepreside Giovanna Roma Vai su Facebook

Esami terza media 25/26: un docente si assenta durante le prove orali. Come procedere alla sostituzione; Maturità 2025, Bussetti chiede ai docenti comprensione per gli alunni: “Hanno fatto l’esame di terza media a distanza”; Esame terza media 2025: data, prove e voto. Tutto quello che bisogna sapere.

Esame Terza Media 2025: quand’è e come funziona/ Date e info: le prove scritte, l’orale e il voto - Esame Terza Media 2025, cos'è e come funziona: tutte le info tra date, valutazione e funzionamento degli scritti e dell'orale ... Secondo ilsussidiario.net

Esami terza media 2025: le prove scritte di italiano, matematica e lingue e il colloquio. Cosa sapere - Le prove da affrontare per gli studenti ammessi sono tre scritte (italiano, matematica e lingue) e una orale. Si legge su msn.com