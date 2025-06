Erick Thohir ricorda l’Inter con Zanetti | Che nostalgia di quando ero Presidente!

Erick Thohir, ex presidente dell’Inter e grande tifoso nerazzurro, rivive con nostalgia i ricordi di quegli anni passati nei colori della squadra, ricordando in particolare la figura di Zanetti. La sua passione per l’Inter è ancora viva e palpabile, anche a distanza di tempo. Tra emozioni e ricordi, Thohir si conferma un cuore nerazzurro, pronto a sostenere la squadra ovunque si trovi, perché il calcio è una passione che non conosce confini.

L’ex Presidente dell’Inter Erick Thohir è ancora legatissimo ai colori nerazzurri. Lo testimonia l’ultimo post Instagramo dell’indonesiano: le sue parole. Tra i tanti appassionati in America in queste ore anche Erick Thohir. Il Mondiale per Club 2025, infatti, ha una forza attrattiva che si espande per gran parte del Mondo, e ha portato moltissimi tifosi e simpatizzanti negli States. L’imprenditore indonesiano, comunque, non può considerarsi un semplice tifoso nerazzurro, essendo stato presidente dal 2013 al 2016. Tre anni non particolarmente fortunati per i meneghini, segnati da risultati deludenti e pochi fondi da investire, ma Thohir è rimasto comunque molto legato all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Erick Thohir ricorda l’Inter con Zanetti: «Che nostalgia di quando ero Presidente!»

L'ex presidente dell'Inter, Erick Thohir, con Zanetti e Ronaldo. #FCIM Vai su X

«Questo è un paraculo, è andato da Moratti, ha preso l’Inter e poi si è preso 150 milioni e se n’è andato via». Massimo Ferrero, ospite a Belve, non ha risparmiato parole cariche nei confronti di Erick Thohir, ex presidente dell’Inter. Durante la puntata, Ferrero h Vai su Facebook

