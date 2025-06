Erick Rowan si apre sul cinismo dei fan | A volte la società mi scoraggia

Erick Rowan si apre con sincerità sui lati oscuri del mondo del wrestling e sull’impatto dei fan online. In un’intervista toccante con Card Player, l’ex Bludgeon Brother condivide come il ritorno sul ring abbia rappresentato per lui una via di fuga dalla negatività e dal dolore, soprattutto in momenti difficili come la perdita di Bray Wyatt e Luke Harper. Ma il suo racconto non termina qui…

Erick Rowan non è semplicemente tornato in WWE: ha anche deciso di raccontare la sua verità. L’ex Bludgeon Brother si è aperto in una nuova intervista con Card Player, parlando della sua vita nel mondo del wrestling, del lutto e di quanto la negatività dei fan online lo colpisca più di quanto si possa pensare. Riflettendo sulla scomparsa di Bray Wyatt e Luke Harper, Rowan ha spiegato come il tornare sul ring lo abbia aiutato a guarire. Ma quando il discorso è passato alle reazioni dei fan e a ciò che i wrestler ricevono online, non ha nascosto le sue emozioni. Rowan e la crudeltà dei fan: “Faticano a capire i sacrifici che facciamo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Erick Rowan si apre sul cinismo dei fan: “A volte la società mi scoraggia”

