Eric Dane in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff | Dopo la diagnosi di SLA le ha chiesto di stargli accanto

Eric Dane si è mostrato in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff, sfoggiando eleganza sul red carpet di Countdown. Dopo aver affrontato una diagnosi di SLA, l’attore ha fatto una richiesta speciale, chiedendo a Jannell di restare al suo fianco in questo momento difficile. La presenza della sua famiglia e delle persone care dimostra quanto il loro sostegno sia fondamentale. Continua a leggere per scoprire come Eric affronta questa sfida con forza e coraggio.

Eric Dane ha sfilato sul red carpet della premiere di Countdown insieme alla fidanzata Jannell Shirtcliff. L'ex moglie non è l'unica donna a stargli accanto: anche la regista, stando a una fonte vicina all'attore, è molto presente in questo periodo delicato. "Dopo la diagnosi di SLA lui le ha chiesto di stargli accanto", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stargli - eric - dane - fidanzata

Eric Dane, affetto da Sla, ha rilasciato la sua prima intervista dopo l'annuncio della malattia. All'attore statunitense noto per il ruolo di Dr. Mark Sloan in Grey's Anatomy e Jason Dean in Streghe, è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica: lo ha comuni Vai su Facebook

Eric Dane in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff: Dopo la diagnosi di SLA le ha chiesto di stargli accanto.

Eric Dane in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff: “Dopo la diagnosi di SLA le ha chiesto di stargli accanto” - Eric Dane ha sfilato sul red carpet della premiere di Countdown insieme alla fidanzata Jannell Shirtcliff. Si legge su fanpage.it

Eric Dane, la star di “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”: “Sono malato di Sla” - Gli appassionati di Grey’s Anatomy lo conoscono come il Dottor Bollore: Eric Dane è uno dei volti più amati della celebre serie. Segnala msn.com