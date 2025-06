Eric Dane di Grey' s Anatomy | Ho la Sla ma voglio continuare a recitare Pedalerò fino a quando non si rompono le ruote

Eric Dane, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, dimostra una straordinaria forza di volontà di fronte alla diagnosi di SLA. Con 52 anni e un cuore ancora pieno di passione, si impegna a recitare e pedalare, sfidando ogni limite. La sua determinazione ispira tutti noi a vivere ogni momento con coraggio e tenacia, continuando a inseguire sogni e passioni fino a quando le ruote non si fermeranno.

Eric Dane, 52 anni attore di Grey's Anatomy, non si arrende. Nonostante la diagnosi di Sla e le condizioni che continuano a peggiorare, vuole continuare a fare ciò che ama e lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Eric Dane di Grey's Anatomy: «Ho la Sla ma voglio continuare a recitare. Pedalerò fino a quando non si rompono le ruote»

