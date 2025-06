Eric Dane compare sul suo primo red carpet dopo la diagnosi di SLA | Tornerò sul set di Euphoria

Eric Dane fa il suo grande ritorno sul red carpet dopo aver condiviso pubblicamente la sua diagnosi di SLA, mostrando coraggio e determinazione. La sua apparizione alla premiere di Countdown a Los Angeles non è solo una vittoria personale, ma anche un messaggio di speranza e resilienza per tutti coloro che affrontano sfide simili. Un esempio di forza che ispira e invita a non mollare mai, anche nei momenti più difficili.

Eric Dane è apparso in pubblico alla premiere di Countdown, nuovo film di Amazon MGM a Los Angeles mercoledì. La serata ha segnato la prima apparizione sul tappeto rosso dell'attore dopo aver rivelato pubblicamente che gli era stata diagnosticata la SLA. "Mi sento bene", ha dichiarato Dane parlando ai microfoni di Variety. "È bello essere qui con tutti e vedere le ore e ore di lavoro che abbiamo dedicato a questo film prendere vita sullo schermo". Dane si è unito ai suoi co-protagonisti Jensen Ackles, Jessica Camacho, Elliot Knight, Violett Beane e Uli Latukefu, insieme al creatore della serie e .

Eric Dane in lacrime dopo la diagnosi di SLA: “Non sento di essere arrivato alla mia fine” - Eric Dane, emozionato e sincero, ha condiviso la sua battaglia contro la SLA in un’intervista toccante, chiedendosi come affrontare questa sfida senza arrendersi.

