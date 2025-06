Ergastolo al marito Uccise Maria Ferreira con quattro coltellate

Un dramma che ha sconvolto una comunità: Vittorio Pescaglini è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso, con quattro coltellate, la moglie Maria Batista Ferreira a Fornaci di Barga. La Corte d’Assise ha riconosciuto il femminicidio, confermando la gravità di un gesto che ha spezzato molte vite. La sentenza, emessa dopo un’ora di camera di consiglio, rappresenta un importante passo nella lotta contro la violenza di genere. I ...

La Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Vittorio Pescaglini, il 56enne che il 26 febbraio 2024 a Fornaci di Barga uccise in strada con quattro coltellate la moglie 51enne Maria Batista Ferreira. La Corte (presidente Nidia Genovese, giudice Riccardo Nerucci) ha emesso la sentenza ieri alle 14.15 dopo un'ora di camera di consiglio, accogliendo in pieno le richieste del pm Paola Rizzo e configurando dunque il reato come femminicidio. I giudici hanno stabilito anche un risarcimento provvisionale di 80mila euro a ciascuno dei due figli che la donna aveva avuto da precedenti relazioni. Soldi "virtuali", però, dato che Pescaglini in pratica non ha quasi alcuna risorsa economica.

