Equitazione | nel dressage di Rotterdam l’individuale va a Charlotte Fry a squadre comandano i Paesi Bassi

La tappa di Rotterdam della FEI Dressage Nations Cup ha regalato emozioni intense e battaglie spettacolari tra le migliori amazzoni e amazoni del mondo. Tra sfide individuali e gare a squadre, il pubblico ha assistito a performance memorabili sotto il cielo olandese. Charlotte Fry, con il suo Glamourdale, ha conquistato il primo posto, dimostrando ancora una volta il suo talento straordinario. Ma cosa ci riserva il futuro di questa affascinante disciplina? Scopriamolo insieme.

La tappa di Rotterdam della FEI Dressage Nations Cup è andata ufficialmente in archivio da pochissimo sul campo di gara olandese. Fra concorso individuale e gara a squadre, ecco come sono andate le cose. Individuale La fortissima britannica Charlotte Fry, con una ripresa da 75.109 % in sella al suo Glamourdale, batte tutti prendendosi il primo posto davanti ai padroni di casa Hans Peter Minderhoud, secondo a quota 72.739 % con Glock's Taminiau, e Marlies van Baalen, terza con lo score di 71.957% montante Habibi DVB. Gara senza italiani al via, complessivamente con 20 partecipanti al via. Squadre Solo tre nazioni al via, quindi tutte sul podio.