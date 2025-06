epilessia legge ancora ferma al senato

L’epilessia, una condizione che colpisce milioni di italiani, aspetta ancora una legge che ne tuteli i diritti e la qualità della vita. La protesta a Reggio, guidata da Federica Tomasi di Aice, mette in evidenza il ritardo inspiegabile al Senato, dove la proposta si perde tra continui rinvii e modifiche. È ora di agire: la legalità non può restare ferma, e i cittadini chiedono con forza un cambiamento concreto.

Passa anche da Reggio la protesta per sollecitare la legge richiesta da tempo da Aice, l’Associazione italiana contro l’epilessia, che in città ha come referente di sezione Federica Tomasi. "Una legge ferma al Senato – dice la Tomasi – dopo anni che viene presentata, ogni volte con piccole modifiche. Ma a ogni cambio di governo o chiusura di legislature, si deve ripartire da zero. Ora ci risulta la procedura bloccata da un anno, senza alcun passo avanti. E il nostro presidente nazionale, Giovanni Battista Pesce, ha avviato uno sciopero della fame come protesta". Dal giugno dello scorso anno la quinta commissione del Senato ha richiesto ed attende una relazione del Ministero della Salute necessaria per formulare parere, permettendo il proseguimento dell’esame fino all’auspicata approvazione dei due rami del Parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it