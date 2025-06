Eolico a Magliano bocciato Badia del Vento autorizzato | la doppia faccia della Regione Toscana

mette in luce la complessità e le sfide del settore energetico in Toscana, dove le decisioni regionali riflettono un equilibrio delicato tra sostenibilità e tutela del territorio. Mentre Magliano si ferma, Badia del Vento riceve invece l'autorizzazione, rivelando una doppia faccia che solleva domande sulla coerenza e gli interessi in gioco. Questa situazione evidenzia quanto sia cruciale un dialogo trasparente e responsabile per il futuro delle energie rinnovabili nella regione.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Eolico a Magliano bocciato, Badia del Vento autorizzato: la doppia faccia della Regione Toscana Pochi giorni fa, la Regione Toscana ha detto un altro NO a un impianto eolico nel proprio territorio: quello di Magliano, nella zona di Orbetello. La Giunta ha motivato il diniego evidenziando “impatti non sostenibili” su paesaggio, beni culturali, biodiversità, clima acustico e tessuto socio-economico. Questa decisione conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, la volontà della Regione Toscana di proteggere il proprio territorio dai mega impianti eolici. Peccato che lo stesso rigore svanisca quando si parla di Badia del Vento, un progetto mastodontico che, solo perché collocato ai confini con Romagna e Marche, deve essere portato avanti ad ogni costo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - « Eolico a Magliano bocciato, Badia del Vento autorizzato: la doppia faccia della Regione Toscana»

