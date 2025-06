Entra in casa minaccia una ragazza con coltello la violenta e la deruba | arrestato rumeno

Una scena inquietante si è svolta recentemente: un uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione in una casa minacciando una ragazza con un coltello, violentando e derubandola. Arretato e colpito da un’ordinanza di custodia cautelare, il suo tentativo di fuga si è concluso con l’arresto. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di interventi rapidi e decisi per garantire la sicurezza di tutti.

L'uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

