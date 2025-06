enormi urne sferiche contenenti resti umani e di tartarughe sono state trovate sepolte in amazzonia

Il sorprendente ritrovamento ha aperto una finestra sul passato remoto dell’Amazzonia, svelando un misterioso rituale funebre che coinvolgeva sia esseri umani sia tartarughe. Queste enormi urne sferiche, sepolte nell’ombra di un albero caduto, testimoniano una civiltà antica e affascinante ancora tutta da comprendere. La scoperta promette di rivoluzionare le nostre conoscenze sulla cultura preispanica di questa regione ancora avvolta nel mistero.

Un evento naturale ha portato alla luce una scoperta sensazionale. Quando un albero è crollato in una remota area dell’Amazzonia brasiliana, i residenti del villaggio hanno scoperto un qualcosa di straordinario, nascosto sotto le grandi radici. Un’equipe di archeologi, accorsa sul posto, ha rivelato che si trattava di antiche urne funerarie sferiche, contenenti resti scheletrici umani e animali risalenti all’epoca preispanica. Il sorprendente ritrovamento getta nuova luce sulle antiche civiltà che un tempo abitavano questa regione remota della foresta pluviale. Sono state rinvenute complessivamente sette urne, di cui due classificate come “grandi”, sebbene attualmente non sia determinato a quale antica civiltà amazzonica appartengano né quando siano state interrate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it