Eni Versalis nuovi esuberi annunciati via mail I sindacati | Le persone sono solo numeri

La crisi in casa Eni Versalis di Porto Marghera si fa sempre più acuta, con nuovi esuberi annunciati via mail ai sindacati. Le persone sembrano ormai solo numeri in un contesto di tensione crescente, dove i lavoratori sono costretti a cambiare ruolo, stabilimento e persino città per mantenere il lavoro. Una situazione che rischia di compromettere non solo il futuro delle famiglie coinvolte, ma anche il rapporto tra azienda e territorio.

Il rapporto tra Eni e sindacati sullo stabilimento Versalis di Porto Marghera sta peggiorando. Dopo l’incontro del 10 giugno scorso, le sigle denunciano il ricollocamento di 49 lavoratori che, pur non venendo licenziati, dovranno cambiare stabilimento, ruolo e forse anche città per continuare a lavorare per Eni. Quella di Versalis nella Laguna Veneta è una questione aperta fin dal 2022, quando Eni chiuse la divisione cracking, promettendo però investimenti che avrebbero portato il resto dello stabilimento di Marghera ad avere 350 dipendenti. Con i nuovi ricollocamenti, denunciano i sindacati, si scenderebbe a 240. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni Versalis, nuovi esuberi annunciati via mail. I sindacati: “Le persone sono solo numeri”

In questa notizia si parla di: versalis - sindacati - esuberi - annunciati

Il piano Versalis non piace alla Cgil: Non basta firmare, servono piani concreti per il futuro industriale di Siracusa; Crisi Chimica, Uil: Le ragioni per cui non parteciperemo al tavolo regionale; Crisi aziendali, Avs e Possibile: Serve una mobilitazione di tutta la comunità.

Eni Versalis, l’annuncio via mail: nuovi esuberi: “Le persone sono solo numeri” - Dopo la chiusura di una parte dell’azienda nel 2022, i sindacati denunciano che Eni non sta mantenendo le promesse di investimento nello stabilimento Versalis di Marghera ... Segnala quifinanza.it

Eni Versalis, 49 lavoratori via da Marghera. I sindacati: «Inaccettabile» - Dopo mesi di sollecitazioni, l'incontro con l'azienda è andato male: «Non ci ascoltano. veneziatoday.it scrive